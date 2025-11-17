Видеообзор победы сборной Украины над Исландией в отборе на ЧМ-2026

Завершился матч 6-го тура европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года в США, Канаде и Мексике, в котором встречались сборные Украины и Исландии. Команды играли на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского» в Варшаве (Польша). Встреча закончилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

Видеообзор матча:

В России права на трансляции матчей отбора к ЧМ-2026 принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Первый мяч в игре был забит на 83-й минуте. Отличился полузащитник Александр Зубков. На 90+3-й минуте второй мяч забил вышедший на замену хавбек Алексей Гуцуляк.

Украина завоевала путёвку в стыковые матчи, набрав 10 очков и заняв второе место в группе D. Исландия с семью очками стала третьей. На первой строчке расположилась сборная Франции, которая набрала 16 очков и получила прямую путёвку на ЧМ-2026.