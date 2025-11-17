Скидки
Германия — Словакия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Арендованный игрок «Крыльев Советов» Шитов сообщил, что продлил контракт с клубом

Арендованный игрок «Крыльев Советов» Шитов сообщил, что продлил контракт с клубом
22-летний нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов, выступающий на правах аренды за «Торпедо», прокомментировал информацию, что он продлил контракт с самарским клубом. Ранее об этом сообщал телеграм-канал «Топи за «Крылья»!

— Была информация, что ты продлил контракт с «Крыльями» до лета 2027 года.
— Да, я продлил контракт. Но ещё летом, когда уезжал в «Торпедо» в аренду.

— Рассчитываешь вернуться в «Крылья»?
— Это уже как руководство посчитает нужным, — сказал Шитов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В нынешнем сезоне Шитов провёл девять матчей в рамках Лиги Pari и забил один гол.

