Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Германия — Словакия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кононов поделился, сожалеет ли об отстранении «Торпедо» из РПЛ

Кононов поделился, сожалеет ли об отстранении «Торпедо» из РПЛ
Комментарии

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов ответил, сожалеет ли он об отстранении клуба из Мир Российской Премьер-Лиги на фоне скандала с подкупом судей в прошлом сезоне.

— Когда смотрите РПЛ и видите там «Оренбург», есть ли у вас сожаление, что «Торпедо» могло быть на этом месте?
— Не хочу на эту тему разговаривать. Хочу забыть то, что было. Раньше, возможно, смотрел и думал. Сейчас всё по-другому. Надо жить тем, что происходит. То, что было — забыть, — сказал Кононов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 19 матчей Лиги Pari (Первой лиги) чёрно-белые набрали 18 очков и занимают 16-е место в турнирной таблице.

Материалы по теме
Тренер «Торпедо» Кононов — о месте в турнирной таблице: надо верить в самое лучшее
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android