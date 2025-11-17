Кононов поделился, сожалеет ли об отстранении «Торпедо» из РПЛ

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов ответил, сожалеет ли он об отстранении клуба из Мир Российской Премьер-Лиги на фоне скандала с подкупом судей в прошлом сезоне.

— Когда смотрите РПЛ и видите там «Оренбург», есть ли у вас сожаление, что «Торпедо» могло быть на этом месте?

— Не хочу на эту тему разговаривать. Хочу забыть то, что было. Раньше, возможно, смотрел и думал. Сейчас всё по-другому. Надо жить тем, что происходит. То, что было — забыть, — сказал Кононов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 19 матчей Лиги Pari (Первой лиги) чёрно-белые набрали 18 очков и занимают 16-е место в турнирной таблице.