Гонсалу Рамуш высказался о конкуренции с Криштиану Роналду в сборной Португалии

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Гонсалу Рамуш поделился мнением о конкуренции с форвардом «Аль-Насра» Криштиану Роналду в составе сборной Португалии. Также игрок прокомментировал шансы национальной команды на предстоящем чемпионате мира.
Вчера португальская сборная одержала уверенную победу над командой Армении со счётом 9:1 в рамках заключительного матча квалификации к чемпионату мира 2026 года. Этот результат позволил команде досрочно обеспечить себе участие в финальной стадии турнира. В этой игре Гонсалу Рамуш отметился забитым мячом и результативной передачей.
«Каждый здесь может помочь команде, и я один из таких игроков. Каждый хотел бы иметь больше игрового времени. В любом турнире, в котором мы участвуем, мы фавориты, но важно двигаться к цели шаг за шагом. У нас ещё будут товарищеские матчи в марте, впереди целый цикл подготовки к чемпионату мира», — приводит слова Рамуша Sapo.pt со ссылкой на RTP Notícias.
- 17 ноября 2025
