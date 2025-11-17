Скидки
Германия — Словакия. Прямая трансляция
22:45 Мск
Гонсалу Рамуш высказался о конкуренции с Криштиану Роналду в сборной Португалии

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Гонсалу Рамуш поделился мнением о конкуренции с форвардом «Аль-Насра» Криштиану Роналду в составе сборной Португалии. Также игрок прокомментировал шансы национальной команды на предстоящем чемпионате мира.

Вчера португальская сборная одержала уверенную победу над командой Армении со счётом 9:1 в рамках заключительного матча квалификации к чемпионату мира 2026 года. Этот результат позволил команде досрочно обеспечить себе участие в финальной стадии турнира. В этой игре Гонсалу Рамуш отметился забитым мячом и результативной передачей.

ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 6-й тур
16 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Португалия
Окончен
9 : 1
Армения
1:0 Вейга – 7'     1:1 Сперцян – 18'     2:1 Рамуш – 28'     3:1 Невеш – 30'     4:1 Невеш – 41'     5:1 Фернандеш – 45+3'     6:1 Фернандеш – 52'     7:1 Фернандеш – 72'     8:1 Невеш – 81'     9:1 Консейсау – 90+2'    

«Каждый здесь может помочь команде, и я один из таких игроков. Каждый хотел бы иметь больше игрового времени. В любом турнире, в котором мы участвуем, мы фавориты, но важно двигаться к цели шаг за шагом. У нас ещё будут товарищеские матчи в марте, впереди целый цикл подготовки к чемпионату мира», — приводит слова Рамуша Sapo.pt со ссылкой на RTP Notícias.

