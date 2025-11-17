Скидки
Германия — Словакия. Прямая трансляция
22:45 Мск
Футбол Новости

Лепёхин: «Балтика» — открытие первого круга РПЛ, команда даёт бой лидерам чемпионата

Лепёхин: «Балтика» — открытие первого круга РПЛ, команда даёт бой лидерам чемпионата
Комментарии

Российский экс-футболист Константин Лепёхин высказался о результатах «Балтики» в первой половине этого сезона Мир РПЛ. Калининградцы набрали 28 очков и занимают пятое место в турнирной таблице.

«В позитивном плане «Балтика» — открытие первого круга РПЛ. Это очевидно, что команда находится вверху таблицы и её игра мне нравится. Очень рад, что у нас появляются такие команды, как «Балтика».

Без звёздных футболистов, крепкие, знающие себе цену и свои плюсы и минусы, могут давать бой лидерам нашего футбола. Остальное, на мой взгляд, по турнирной таблице всё более-менее закономерно. И лидеры и аутсайдеры — всё прогнозируемо», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

