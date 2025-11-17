Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Гол Станковича — в видеообзоре матча Сербия — Латвия в отборе на ЧМ-2026

Накануне состоялся матч 10-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Сербии и Латвии. Игра проходила на стадионе «Дубочица» (Лесковац, Сербия). Победу в матче со счётом 2:1 одержала команда хозяев поля.

Видеообзор матча:

В России права на трансляции матчей отбора к ЧМ-2026 принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Первый гол в матче забил нападающий Латвии Владислав Гутковский на 12-й минуте встречи. Во втором тайме полузащитник хозяев поля Александар Катаи сравнял счёт на 49-й минуте. Хавбек сербской национальной команды Александар Станкович вывел свою команду вперёд на 60-й минуте.

После восьми матчей сборная Сербии набрала 13 очков и занимает третье место в группе K. Латвия заработала пять очков в восьми встречах и располагается на четвёртой строчке.