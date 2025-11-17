Комментатор Еремиев: этой сборной Италии не очень хочется сопереживать в стыковых матчах

Комментатор Окко Александр Еремиев прокомментировал поражение сборной Италии от Норвегии (1:4) в матче отборочного раунда к чемпионату мира — 2026.

«Надеюсь, никого это не обидит, но этой сборной Италии не очень хочется даже сопереживать в стыковых матчах. После такого матча и всего, что говорил Гаттузо… Вы поиграли в футбол не так много времени и быстренько забили. Такой ранний гол может взбодрить. Даже попытались, но ничего конкретного не сделали, чтобы забить ещё, кроме пары моментов. При этом потратили несколько дней на то, чтобы пожаловаться на несправедливость отбора. Фанаты критиковали свою сборную в гостях. Дома их не было слышно вообще. Было несколько сотен болельщиков сборной Норвегии, все перекрикивали болельщиков сборной Италии, которые просто молчали почти весь матч. Свистели, только когда Нюланд подолгу мяч выбивал от ворот. Был матч, в котором шансов забить девять мячей практически не было, но можно было просто побороться, победить, оставить о себе хорошее впечатление. И болельщикам можно было показать, что они любят свою сборную. Мы не увидели ничего из этого. И отметить в этом матче можно разве что Ретеги, который старался, носился, отбирал мячи. Пару раз добрался до мяча, который, казалось, должен выходить в аут. Да, много нарушал, но всё это исключительно от стараний. И Эспозито, потому что он забил, но при этом ещё какие-то моменты он запорол. Непонятно, кого ещё можно отметить.

Очень посредственная неделя сборной Италии. Можно вспомнить матч с Молдавией, где не вышел основной состав, а там можно было поработать на разницу, забить не два мяча, а пять-шесть, хотя бы примерно близко к тому, что забила сборная Норвегии. И было бы больше интриги и больше желания. Ни болельщики сборной Италии, ни сама сборная Италии за эти два матча нисколько не показали, что они хотят на чемпионат мира. И как можно искренне переживать, не будучи болельщиком сборной Италии? А Норвегия — красавцы! Связка из «Манчестер Сити» зарешала, как только появилась на поле. Как будто бы и Холанд расцвёл после выхода Оскара Бобба. После такого отбора за сборную Норвегии хочется болеть на чемпионате мира. И хочется даже пожелать Холанду и Боббу, чтобы один стал лучшим бомбардиром, а другой — лучшим ассистентом чемпионата мира. Всё максимально по делу, всё справедливо. Если бы я был болельщиком сборной Италии, я бы сейчас находился в максимально упадническом настроении. Но время есть, пусть всё исправляют», — сказал Еремиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата».