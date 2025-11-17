Аршавин: «Зенит» ищет себя и оптимальные сочетания игроков

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о ситуации в петербургском клубе. По его словам, команда находится в поиске себя и оптимальных сочетаний игроков.

«Зенит» ищет себя и оптимальное сочетание игроков, которые есть. Немного смазали последнюю игру с «Крыльями Советов». Если бы победили, то можно было бы сказать, что они нормально провели первый круг», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, «Зенит» идёт на третьем месте в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 30 очков за 15 туров. Отставание от лидирующего «Краснодара» — три очка.