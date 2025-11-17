В «Локомотиве» обсуждают возвращение Сухины на пост начальника основной команды

В «Локомотиве» рассматривают вариант с возвращением Станислава Сухины на пост начальника основной команды. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Сейчас Сухина занимает аналогичную должность в молодёжной команде «Локомотива».

Станиславу Сухине 57 лет. В «Локомотиве» он начал работать в 2017-м. Ранее Сухина был футбольным арбитром, карьере судьи он посвятил 11 лет — с 2001-го по 2012-й.

«Локомотив» после 15 туров Мир Российской Премьер-Лиги набрал 30 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. Лидирует «Краснодар» (33). В следующем матче РПЛ «Локомотив» сыграет как раз с «быками».