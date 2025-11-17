Скидки
Гвардиола — о возможности стать президентом «Барселоны» в будущем: надевать галстук? Нет

Гвардиола — о возможности стать президентом «Барселоны» в будущем: надевать галстук? Нет
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о потенциальном возвращении в «Барселону» в роли президента клуба. Специалист, имеющий глубокие связи с каталонской командой, высказал свою позицию относительно такой перспективы.

«Барса» уникальна, потому что у каждого есть своё мнение. Люди внутри клуба должны обращать внимание на всю шумиху. Вот почему это самый большой клуб в мире и самый особенный – потому что все хотят представлять его. Я не отвергаю «Барселону» – мы всегда помним место, где начинали. Но надевать галстук и сидеть в президентской ложе? Нет, я не вижу себя там», — передаёт слова Гвардиолы Sport.es со ссылкой на RAC1.

Гвардиола имеет богатую историю, связанную с «Барселоной». Как футболист выступал за клуб с 1990 по 2001 год. После завершения игровой карьеры специалист успешно возглавлял первую команду в качестве главного тренера с 2008 по 2012 год.

