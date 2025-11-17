Скидки
Данил Круговой рассказал, удивила ли его отставка Станковича из «Спартака»

Данил Круговой рассказал, удивила ли его отставка Станковича из «Спартака»
Защитник ЦСКА Данил Круговой рассказал, удивила ли его отставка Деяна Станковича из московского «Спартака».

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
— Удивила смена главного тренера в «Спартаке» перед дерби с вами?
— Да, удивила. В принципе, когда у команды не самые лучшие результаты, смена тренера — нормальное явление. Такое происходит не в первый и не в последний раз. Но то, что Станковича уволили после двух побед подряд, меня удивило.

— Повлияет эта смена тренера на дерби с вами?
— А как? — приводят слова Кругового «Известия».

После 15 туров РПЛ ЦСКА набрал 33 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Спартак» — шестой (25).

