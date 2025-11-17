Скидки
Футбол

Черчесов объяснил, почему он против совмещения должностей в клубе и сборной

Комментарии

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов объяснил свою позицию по совмещению должностей в клубе и сборной России. Ранее он высказывался против работы в национальной команде и клубе Мир РПЛ одновременно.

— Вы говорили, что против совмещения. Даже в ситуации, когда сборная не участвует в официальных соревнованиях?
— Я это не просто говорил, я это делал. С первой секунды сказал, что для меня это невозможно. Люди бывают разные. Кто‑то чувствует себя комфортно, кто‑то нет. Я бы чувствовал себя некомфортно. Я должен концентрироваться на своей непосредственной работе. Сейчас так решили Валерий Георгиевич, сборная, клуб. Значит, для них это комфортно. Пожалуйста, — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

