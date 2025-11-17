Сухина высказался о возможном возвращении на пост начальника основной команды «Локо»

Начальник молодёжной команды «Локомотива» Станислав Сухина высказался о возможном возвращении на пост начальника основной команды красно-зелёных.

«Я работаю в молодёжке «Локомотива», у нас идут соревнования, поэтому пока ничего нет. Мои планы — это мои ожидания, поэтому пока ничего сказать не могу. Сейчас у нас идёт тур молодёжного первенства — на этом пока всё», — сказал Сухина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

«Локомотив» после 15 туров Мир Российской Премьер-Лиги набрал 30 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. Лидирует «Краснодар» (33). В следующем матче РПЛ «Локомотив» сыграет как раз с «быками».