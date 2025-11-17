Мауро Икарди отклонил € 120 млн из Саудовской Аравии ради «Галатасарая»

Нападающий турецкого «Галатасарая» Мауро Икарди летом 2023 года отказался от предложения из Саудовской Аравии. Потенциальный контракт, рассчитанный на три года, превышал сумму в € 120 млн.

«Летом 2023 года он отклонил предложение Саудовской Аравии на сумму более 120 миллионов евро за три года, потому что почувствовал привязанность болельщиков и решил остаться в клубе», — приводит слова агента игрока Джорджа Гарди Fichajes.

Окончательный переход аргентинского форварда из французского «Пари Сен-Жермен» в «Галатасарай» был оформлен именно в 2023 году, после чего и последовало предложение от ближневосточной лиги.

Несмотря на то, что в текущем сезоне 32-летний игрок иногда выходит на поле со скамейки запасных, на его счету шесть забитых мячей в одиннадцати проведенных матчах национального чемпионата. Действующее трудовое соглашение аргентинца с клубом из Стамбула истекает следующим летом.