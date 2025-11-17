Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Германия — Словакия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лепёхин: разочаровало «Динамо», ожидал более серьёзного результата от Карпина

Лепёхин: разочаровало «Динамо», ожидал более серьёзного результата от Карпина
Комментарии

Российский экс-футболист Константин Лепёхин высказался о результатах московского «Динамо» в первом круге текущего сезона Мир РПЛ. Бело-голубые набрали 17 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице.

«В первом круге РПЛ, безусловно, разочаровало «Динамо». Я тоже нахожусь в иллюзиях назначения Карпина и ожидал, честно говоря, более серьёзного результата. Но как сказал Аршавин: «Мои ожидания — это мои проблемы». Это в негатив, если говорить о разочаровании», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В следующем матче внутреннего первенства московское «Динамо» сыграет с махачкалинским «Динамо».

Материалы по теме
Лепёхин: «Балтика» — открытие первого круга РПЛ, команда даёт бой лидерам чемпионата
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android