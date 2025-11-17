Лепёхин: разочаровало «Динамо», ожидал более серьёзного результата от Карпина

Российский экс-футболист Константин Лепёхин высказался о результатах московского «Динамо» в первом круге текущего сезона Мир РПЛ. Бело-голубые набрали 17 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице.

«В первом круге РПЛ, безусловно, разочаровало «Динамо». Я тоже нахожусь в иллюзиях назначения Карпина и ожидал, честно говоря, более серьёзного результата. Но как сказал Аршавин: «Мои ожидания — это мои проблемы». Это в негатив, если говорить о разочаровании», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В следующем матче внутреннего первенства московское «Динамо» сыграет с махачкалинским «Динамо».