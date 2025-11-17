Скидки
Германия — Словакия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Лепёхин: не удивлюсь увольнению Карпина из «Динамо», но любому тренеру нужно давать время

Лепёхин: не удивлюсь увольнению Карпина из «Динамо», но любому тренеру нужно давать время
Аудио-версия:
Комментарии

Российский экс-футболист Константин Лепёхин высказался о главном тренер «Динамо» Валерии Карпине, который возглавил бело-голубых прошлым летом.

«Нужно исходить из того, что хотело руководство «Динамо». Если у руководства, как и у болельщиков, были завышенные ожидания, Карпина могут и убрать из «Динамо». Если люди реалисты, понимают, что команда не делается за три-пять месяцев. Мы просто отвыкли от того, что люди делают команду годами.

Такого времени у нас не дают тренерам. Я не удивлюсь увольнению Карпина из «Динамо». Но мне кажется, что любому тренеру нужно давать время и какой-то период. И это должно изначально оговариваться при подписании контракта и озвучиваться публично, чтобы люди не входили в заблуждение после каждой осечки», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

«Динамо» набрало 17 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Мир РПЛ.

Комментарии
