Защитник «Баварии» Саша Боэ — цель клубов АПЛ и «Ювентуса»

Французский защитник «Баварии» Саша Боэ может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. По информации инсайдера Экрема Конура, опубликованной в его аккаунте в социальной сети Х, интерес к игроку проявляют два клуба из Лондона.

Услугами 23-летнего футболиста активно интересуются «Кристал Пэлас» и «Вест Хэм». Оба клуба рассматривают возможность приобретения Боэ в ближайшее трансферное окно. Ранее также поступала информация о заинтересованности со стороны итальянского «Ювентуса».

Текущее трудовое соглашение Саши Боэ с мюнхенской «Баварией» рассчитано до лета 2028 года.

В текущем сезоне француз провёл за «Баварию» в общей сложности 37 матчей. За этот период игрок отметился одним забитым мячом и оформил пять голевых передач. По данным авторитетного портала Transfermarkt, рыночная стоимость защитника оценивается в € 18 млн.