Представитель Баринова рассказал о встрече с Ротенбергом по поводу продления контракта

Комментарии

Представитель полузащитника и капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова Владимир Кузьмичёв рассказал о встрече с новым генеральным директором клуба Борисом Ротенбергом, в ходе которой обсуждался вопрос продления контракта с футболистом. Действующее соглашение Баринова с железнодорожниками рассчитано до лета 2026 года.

«Буквально на второй день после назначения Бориса Борисовича [Ротенберга] мы с ним встретились и начали проговаривать этот вопрос. Я увидел его заинтересованность», — приводит слова Кузьмичёва «Матч ТВ».

Баринов — воспитанник «Локомотива». В этом сезоне полузащитник провёл 21 матч во всех турнирах, забил два гола и сделал шесть результативных передач.

