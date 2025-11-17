Скидки
Германия — Словакия. Прямая трансляция
Бышовец: Станкович пострадал от судейства — это большая проблема российского футбола

Известный отечественный тренер Анатолий Бышовец высказался о факторах, повлиявших на увольнение Деяна Станковича из «Спартака».

«Отношение к тренерам в «Спартаке» имеет определённую симптоматику. Мы вправе говорить о высокой требовательности, профессионализме и единстве в селекции команды. Ну и, думаю, судейство, от которого пострадал Станкович, его нервы были на пределе. Должен сказать, что они носили провокационный характер в отдельных матчах.

Тут я на стороне Станковича — нарушены все принципы в качестве и стандартах нашего судейства. Если Станкович страдал, его реакция была вполне справедливой в отдельных матчах. Судейство для нашего футбола является очень большой проблемой. Тут можно говорить как о качестве, так и о предвзятости», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

