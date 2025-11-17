Скидки
Германия — Словакия. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» нацелился на Хулиана Альвареса: «Атлетико» готов расстаться с форвардом за € 120 млн

«ПСЖ» нацелился на Хулиана Альвареса: «Атлетико» готов расстаться с форвардом за € 120 млн
«Пари Сен-Жермен» рассматривает возможность приобретения нападающего испанского «Атлетико» Хулиана Альвареса. Главный тренер парижской команды Луис Энрике видит в 25-летнем аргентинце потенциальное усиление атакующей линии клуба. Парижский клуб уже несколько недель ведёт изучение трансферных перспектив футболиста. Отмечается, что сам игрок выражает заинтересованность в работе под руководством Энрике. Об этом сообщает журналист Саша Тавольери для Sky Sport Switzerland.

К Хулиану Альваресу также проявляют интерес «Барселона» и несколько клубов английской Премьер-лиги. Однако, по имеющейся информации, чемпион мира в составе сборной Аргентины не рассматривает вариант возвращения в Англию. Он готов к переходу в «ПСЖ» при условии достижения договорённости между клубами.

«Атлетико» готов рассмотреть предложения о трансфере своего форварда, установив сумму отступных в размере € 120 млн. В текущем сезоне Хулиан Альварес провёл 12 матчей в рамках испанской Ла Лиги, отметившись семью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

