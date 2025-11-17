Скидки
Германия — Словакия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Олег Кононов рассказал, какой тренер поможет «Спартаку»

Олег Кононов рассказал, какой тренер поможет «Спартаку»
Известный отечественный тренер Олег Кононов ответил на вопрос, какой тренер поможет московскому «Спартаку».

Согласны с мнением, что «Спартаку» поможет только российский тренер?
— Поможет тот тренер, который будет приносить результат. Но в первую очередь — это работа всего клуба и вертикали. Примеры есть: «Краснодар» и «Зенит». Частые смены тренеров, спортивных и генеральных директоров на пользу не идут. Должна быть система, которая двигается из года в год. Тогда будет что-то серьёзное. Когда постоянно шарахаться от одного тренера к другому — это неправильно. Сейчас в академии «Спартака», насколько я знаю, создаётся вертикаль. Дай бог, чтобы это было направлено на первую команду, — сказал Кононов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

