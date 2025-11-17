Олег Кононов рассказал, какой тренер поможет «Спартаку»

Известный отечественный тренер Олег Кононов ответил на вопрос, какой тренер поможет московскому «Спартаку».

— Согласны с мнением, что «Спартаку» поможет только российский тренер?

— Поможет тот тренер, который будет приносить результат. Но в первую очередь — это работа всего клуба и вертикали. Примеры есть: «Краснодар» и «Зенит». Частые смены тренеров, спортивных и генеральных директоров на пользу не идут. Должна быть система, которая двигается из года в год. Тогда будет что-то серьёзное. Когда постоянно шарахаться от одного тренера к другому — это неправильно. Сейчас в академии «Спартака», насколько я знаю, создаётся вертикаль. Дай бог, чтобы это было направлено на первую команду, — сказал Кононов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.