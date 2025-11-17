«Он лапал меня за задницу». Холанд — о противостоянии с Джанлукой Манчини

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд высказался о противостоянии с итальянским защитником Джанлукой Манчини по ходу игры отборочного раунда к чемпионату мира — 2026. Встреча завершилась убедительной победой норвежцев со счётом 4:1, Холанд оформил дубль.

«Он весь матч не отходил от меня ни на шаг. Он лапал меня за задницу, и в какой-то момент я крикнул: «Что ты делаешь?» В конце матча я поблагодарил его: его опеки мотивировали меня и позволили забить два гола...» — приводит слова Холанда известный инсайдер и журналист Николо Скира в социальной сети X.

Отметим, что в 11 матчах АПЛ этого сезона Холанд забил 14 голов.