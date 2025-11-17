«Он лапал меня за задницу». Холанд — о противостоянии с Джанлукой Манчини
Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд высказался о противостоянии с итальянским защитником Джанлукой Манчини по ходу игры отборочного раунда к чемпионату мира — 2026. Встреча завершилась убедительной победой норвежцев со счётом 4:1, Холанд оформил дубль.
ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 10-й тур
16 ноября 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Италия
Окончен
1 : 4
Норвегия
1:0 Эспозито – 11' 1:1 Нуса – 63' 1:2 Холанд – 78' 1:3 Холанд – 79' 1:4 Странн Ларсен – 90+3'
«Он весь матч не отходил от меня ни на шаг. Он лапал меня за задницу, и в какой-то момент я крикнул: «Что ты делаешь?» В конце матча я поблагодарил его: его опеки мотивировали меня и позволили забить два гола...» — приводит слова Холанда известный инсайдер и журналист Николо Скира в социальной сети X.
Отметим, что в 11 матчах АПЛ этого сезона Холанд забил 14 голов.
Комментарии
