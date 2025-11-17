Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Германия — Словакия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Он лапал меня за задницу». Холанд — о противостоянии с Джанлукой Манчини

«Он лапал меня за задницу». Холанд — о противостоянии с Джанлукой Манчини
Комментарии

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд высказался о противостоянии с итальянским защитником Джанлукой Манчини по ходу игры отборочного раунда к чемпионату мира — 2026. Встреча завершилась убедительной победой норвежцев со счётом 4:1, Холанд оформил дубль.

ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 10-й тур
16 ноября 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Италия
Окончен
1 : 4
Норвегия
1:0 Эспозито – 11'     1:1 Нуса – 63'     1:2 Холанд – 78'     1:3 Холанд – 79'     1:4 Странн Ларсен – 90+3'    

«Он весь матч не отходил от меня ни на шаг. Он лапал меня за задницу, и в какой-то момент я крикнул: «Что ты делаешь?» В конце матча я поблагодарил его: его опеки мотивировали меня и позволили забить два гола...» — приводит слова Холанда известный инсайдер и журналист Николо Скира в социальной сети X.

Отметим, что в 11 матчах АПЛ этого сезона Холанд забил 14 голов.

Материалы по теме
Локателли: поражение от Норвегии не отражает уровень Италии, нужна более решительная игра
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android