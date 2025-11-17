Скидки
Ульви Бабаев: уважаю, что отец родился в Азербайджане, но у меня цели в сборной России

Комментарии

Молодой нападающий московского «Динамо» Ульви Бабаев дал понять, что планирует выступать за сборную России по футболу, несмотря на наличие азербайджанских корней.

«Я очень уважаю то, что отец родился в Азербайджане. Но я родился в России. Ко мне никто не обращался, и в эту сторону я не смотрел. У меня есть свои цели и задачи, которые я вижу в сборной России», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее в СМИ появились слухи, что 21-летний нападающий московского «Динамо» Ульви Бабаев попал в сферу интересов «Спартака». Действующий контракт футболиста с бело-голубыми рассчитан до следующего лета.

