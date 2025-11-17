Ульви Бабаев: уважаю, что отец родился в Азербайджане, но у меня цели в сборной России

Молодой нападающий московского «Динамо» Ульви Бабаев дал понять, что планирует выступать за сборную России по футболу, несмотря на наличие азербайджанских корней.

«Я очень уважаю то, что отец родился в Азербайджане. Но я родился в России. Ко мне никто не обращался, и в эту сторону я не смотрел. У меня есть свои цели и задачи, которые я вижу в сборной России», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее в СМИ появились слухи, что 21-летний нападающий московского «Динамо» Ульви Бабаев попал в сферу интересов «Спартака». Действующий контракт футболиста с бело-голубыми рассчитан до следующего лета.