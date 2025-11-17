Анатолий Бышовец оценил выступление «Балтики» в первом круге РПЛ

Известный отечественный тренер Анатолий Бышовец оценил выступление калининградской «Балтики» в первом круге Мир Российской Премьер-Лиги. Напомним, команда Андрея Талалаева занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

«Балтика» неслучайно находится в числе команд, у которых есть шансы бороться за призы. Выбранная тактика приносит определённый результат. Примером могут быть не только матчи с «Краснодаром» и «Зенитом», но и другие игры. Команды не были готовы к игре с дефицитом пространства и времени. Самоотдача и агрессивность играют определённую роль, если не главную», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.