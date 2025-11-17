Головин: Кисляк точно заслуживает внимания «Монако»

Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин поделился мнением о том, смог бы хавбек ПФК ЦСКА Матвей Кисляк усилить состав монегасков. По мнению Головина, Кисляк заслуживает внимания от «Монако», однако ему предстоит доказывать свой уровень не в России, а в Европе.

«Мы можем говорить о высоком уровне Кисляка, пока он играет в России. Матвей точно заслуживает такого внимания, однако показывать свой уровень нужно в тех реалиях, где совсем другой футбол. На бумаге Кисляк усилит «Монако», но дальше не могу сказать», — приводит слова Александра Головина интернет-портал «Советский спорт».