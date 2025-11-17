Скидки
Германия — Словакия. Прямая трансляция
Защитник «Динамо» Рубенс: когда семья прилетит в Россию, у меня всё наладится

Защитник «Динамо» Рубенс: когда семья прилетит в Россию, у меня всё наладится
Бразильский защитник московского «Динамо» Рубенс поделился своими впечатлениями об адаптации в России. Футболист, присоединившийся к бело-голубым 31 июля, отметил, что главной трудностью для него является временная разлука с семьёй.

«Моя адаптация ещё не завершилась, но она проходит хорошо. Это 100%. Главная сложность состоит в том, что моя семья пока не со мной. Недавно у меня родились дети, а я их ещё не видел. От этого мне очень грустно и сложно. Думаю, когда они прилетят в Россию, то у меня всё наладится», — приводит слова Рубенса Legalbet.

В текущем сезоне Рубенс провёл 16 матчей за «Динамо» во всех турнирах, однако результативными действиями не отметился. Его действующий контракт с московским клубом рассчитан до июля 2030 года. Согласно данным Transfermarkt, трансферная стоимость защитника оценивается в € 8 млн.

Рубенс: понимаем, что великий клуб «Динамо» должен бороться за верхнюю часть таблицы
Новости. Футбол
Все новости RSS

