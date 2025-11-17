Скидки
Германия — Словакия. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Ульви Бабаев: заслуга Карпина, что в «Динамо» тройка молодых может что-то придумать

Нападающий «Динамо» Ульви Бабаев высказался о взаимодействии главного тренера команды Валерия Карпина с молодыми игроками.

«Он много подсказывает. Есть ситуации, в которых я не понимаю, что мне нужно делать — Валерий Георгиевич подсказывает. Сейчас в «Динамо» тройка молодых игроков, которые могут что-то придумать, — Гладышев, Тюкавин и я. Можно смело сказать, что это заслуга тренера», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее в СМИ появились слухи, что 21-летний нападающий московского «Динамо» Ульви Бабаев попал в сферу интересов «Спартака». Действующий контракт футболиста с бело-голубыми рассчитан до следующего лета.

