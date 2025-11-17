Радимов заявил, что «Балтика» не войдёт в топ‑5 по итогам сезона РПЛ

Бывший футболист и тренер санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о результатах «Балтики» в первой половине этого сезона Мир РПЛ. Калининградцы набрали 28 очков и занимают пятое место в турнирной таблице.

«По соотношению цены футболистов и качества игры «Балтика» всех превосходит. Это главное открытие чемпионата, потому что от калининградцев никто такого не ожидал. Но удержаться на вершине чемпионата им будет непросто, «Балтика» будет вне топ‑5», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

После первого круга первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», набравший 33 очка. На втором месте располагается ЦСКА (33), тройку лидеров замыкает «Зенит» (30).