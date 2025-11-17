Анатолий Бышовец считает, что «Краснодар» способен выиграть второе подряд чемпионство

Известный российский тренер Анатолий Бышовец полагает, что «Краснодар» может выиграть второе чемпионство подряд. После 15 туров Мир РПЛ «быки» занимают первое место в турнирной таблице, набрав 33 очка.

«Краснодар» имеет достаточно потенциала, качества игры, лидеров команды. Они могут претендовать на повторение прошлогодних результатов. В матче с «Балтикой» не последним фактором были определённые проблемы в составе — потеря Кордобы. Матч со «Спартаком» оставил двоякое впечатление. Карточки создали медвежью услугу. «Краснодар» сыграл без сил с «Балтикой». А добывание очков с этой командой — трудоёмкий процесс. «Балтика» играет организованно, физически подготовлена. Это хорошо видно по единоборствам», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.