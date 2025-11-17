Скидки
Главная Футбол Новости

Анатолий Бышовец считает, что «Краснодар» способен выиграть второе подряд чемпионство

Анатолий Бышовец считает, что «Краснодар» способен выиграть второе подряд чемпионство
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский тренер Анатолий Бышовец полагает, что «Краснодар» может выиграть второе чемпионство подряд. После 15 туров Мир РПЛ «быки» занимают первое место в турнирной таблице, набрав 33 очка.

«Краснодар» имеет достаточно потенциала, качества игры, лидеров команды. Они могут претендовать на повторение прошлогодних результатов. В матче с «Балтикой» не последним фактором были определённые проблемы в составе — потеря Кордобы. Матч со «Спартаком» оставил двоякое впечатление. Карточки создали медвежью услугу. «Краснодар» сыграл без сил с «Балтикой». А добывание очков с этой командой — трудоёмкий процесс. «Балтика» играет организованно, физически подготовлена. Это хорошо видно по единоборствам», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

