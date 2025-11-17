ЦСКА близок к трансферу форварда «Урала» Воронова

Нападающий екатеринбургского «Урала» Максим Воронов близок к переходу в московский ЦСКА, клубы близки к договорённости по трансферу. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Переход должен произойти, как откроется зимнее трансферное окно.

18-летний Воронов — воспитанник «Урала». В нынешнем сезоне Лиги PARI нападающий провёл 12 матчей за екатеринбуржцев, в которых отметился четырьмя забитыми мячами. Также Воронов появился на поле в одной игре Фонбет Кубка России, однако результативных действий в актив не записал.

Контракт Воронова с «Уралом» рассчитан до июня 2027 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 500 тыс.