Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Германия — Словакия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА близок к трансферу форварда «Урала» Воронова

ЦСКА близок к трансферу форварда «Урала» Воронова
Комментарии

Нападающий екатеринбургского «Урала» Максим Воронов близок к переходу в московский ЦСКА, клубы близки к договорённости по трансферу. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Переход должен произойти, как откроется зимнее трансферное окно.

18-летний Воронов — воспитанник «Урала». В нынешнем сезоне Лиги PARI нападающий провёл 12 матчей за екатеринбуржцев, в которых отметился четырьмя забитыми мячами. Также Воронов появился на поле в одной игре Фонбет Кубка России, однако результативных действий в актив не записал.

Контракт Воронова с «Уралом» рассчитан до июня 2027 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 500 тыс.

Материалы по теме
Главные вопросы по клубам РПЛ после 15 туров
Главные вопросы по клубам РПЛ после 15 туров
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android