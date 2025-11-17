Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Германия — Словакия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матвей Сафонов высказался о своём пропущенном голе в матче России и Перу

Матвей Сафонов высказался о своём пропущенном голе в матче России и Перу
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов высказался о пропущенном мяче в игре с национальной командой Перу. Товарищеский матч состоялся 12 ноября. Итоговый счёт — 1:1. Сафонов пропустил от перуанцев гол после удара с дальней дистанции.

«Всем привет! Просыпаюсь потихоньку после матча сборной. Честно говоря, пару дней был в печали.
Пропускаешь такие голы — и сразу понимаешь, что можешь лучше. И должен лучше. За доверие в сборной я правда очень благодарен, поэтому особенно неприятно показывать не лучшую игру.

Думаю разобрать для вас несколько пропущенных мячей. Если соберусь — последний точно будет в разборе. Там есть что обсудить.

Сейчас самое время немного перезагрузиться, восстановиться и подзарядиться на остаток [первой половины] сезона — он продлится примерно до 20-х чисел декабря», — написал Сафонов в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
Россия забила лишь благодаря «привозу». А потом Сафонова ошарашил Валера из Перу
Россия забила лишь благодаря «привозу». А потом Сафонова ошарашил Валера из Перу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android