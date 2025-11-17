Матвей Сафонов высказался о своём пропущенном голе в матче России и Перу

Голкипер «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов высказался о пропущенном мяче в игре с национальной командой Перу. Товарищеский матч состоялся 12 ноября. Итоговый счёт — 1:1. Сафонов пропустил от перуанцев гол после удара с дальней дистанции.

«Всем привет! Просыпаюсь потихоньку после матча сборной. Честно говоря, пару дней был в печали.

Пропускаешь такие голы — и сразу понимаешь, что можешь лучше. И должен лучше. За доверие в сборной я правда очень благодарен, поэтому особенно неприятно показывать не лучшую игру.

Думаю разобрать для вас несколько пропущенных мячей. Если соберусь — последний точно будет в разборе. Там есть что обсудить.

Сейчас самое время немного перезагрузиться, восстановиться и подзарядиться на остаток [первой половины] сезона — он продлится примерно до 20-х чисел декабря», — написал Сафонов в своём телеграм-канале.