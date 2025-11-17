Иван Обляков рассказал о своей травме перед матчем ЦСКА со «Спартаком»
Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков рассказал о своей травме, которую он получил накануне в расположении сборной России. Футболист выразил надежду, что успеет восстановиться к московскому дерби против «Спартака». Матч 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги состоится 22 ноября.
Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Всем привет! Вернулся со сборной — к сожалению, в матче получил небольшое повреждение. За последние дни получил много сообщений с вопросом о моем здоровье. Спасибо за вашу поддержку и переживания. Сейчас прохожу лечение и делаю всё возможное, чтобы восстановиться как можно скорее. Надеюсь, успею к дерби!» — написал Обляков в своём телеграм-канале.
