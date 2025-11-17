Скидки
Нападающий «Динамо» Ульви Бабаев объяснил неудачи команды в первом круге РПЛ

Нападающий «Динамо» Ульви Бабаев объяснил неудачи команды в первом круге РПЛ
Нападающий московского «Динамо» Ульви Бабаев объяснил неудовлетворительные результаты команды в первом круге Мир Российской Премьер-Лиги. По итогам 15 туров бело-голубые идут на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата страны. Минувшим летом команду возглавил Валерий Карпин.

«Моментами нам просто не везёт. Что-то не получается, что-то не идёт. Будем честны, первую половину сезона мы провели не лучшим образом, но у нас есть пауза на сборные. Впереди большой перерыв, в который будем анализировать и искать нужный нам футбол», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

