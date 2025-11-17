Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Германия — Словакия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Представитель Ракова сообщил, что футболист «Крыльев Советов» пропустит около двух месяцев

Представитель Ракова сообщил, что футболист «Крыльев Советов» пропустит около двух месяцев
Аудио-версия:
Комментарии

Представитель нападающего «Крыльев Советов» Вадима Ракова Владимир Кузьмичёв заявил, что футболист пропустит около двух месяцев из‑за травмы. В нынешнем сезоне Раков провёл 11 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал две результативные передачи. За «Крылья» Раков играет на правах аренды.

«Делали очередное МРТ. Врачи двух клубов провели консилиум и приняли решение прооперировать Вадима, чтобы не возвращаться к этому вопросу. Самый благоприятный исход, если всё пройдёт хорошо — 30–40 дней восстановления.

Но максимум врачи закладываются на два месяца, чтобы Вадим начал полноценно тренироваться и забыл об этой проблеме. К зимним сборам он будет готов. Можно опять заняться консервативным лечением, но, к сожалению, практика показывает, что лучше прооперироваться», — приводит слова Кузьмичёва «Матч ТВ».

Материалы по теме
Представитель Баринова рассказал о встрече с Ротенбергом по поводу продления контракта
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android