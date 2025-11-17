Представитель Ракова сообщил, что футболист «Крыльев Советов» пропустит около двух месяцев

Представитель нападающего «Крыльев Советов» Вадима Ракова Владимир Кузьмичёв заявил, что футболист пропустит около двух месяцев из‑за травмы. В нынешнем сезоне Раков провёл 11 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал две результативные передачи. За «Крылья» Раков играет на правах аренды.

«Делали очередное МРТ. Врачи двух клубов провели консилиум и приняли решение прооперировать Вадима, чтобы не возвращаться к этому вопросу. Самый благоприятный исход, если всё пройдёт хорошо — 30–40 дней восстановления.

Но максимум врачи закладываются на два месяца, чтобы Вадим начал полноценно тренироваться и забыл об этой проблеме. К зимним сборам он будет готов. Можно опять заняться консервативным лечением, но, к сожалению, практика показывает, что лучше прооперироваться», — приводит слова Кузьмичёва «Матч ТВ».