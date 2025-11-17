Скидки
«Манчестер Юнайтед» намерен продать Тирелла Маласию зимой перед истечением контракта

«Манчестер Юнайтед» активно прорабатывает возможность трансфера защитника Тирелла Маласии в текущее зимнее трансферное окно. Информацию об этом сообщает инсайдер Руди Галетти в своём аккаунте в социальной сети Х.

Действующее трудовое соглашение нидерландского футболиста с английским клубом истекает летом. Это означает, если «Манчестер Юнайтед» не удастся продать игрока до окончания зимнего трансферного периода, он сможет покинуть команду на правах свободного агента без какой-либо компенсации.
Сообщается, что в услугах защитника уже заинтересованы клубы из различных европейских чемпионатов, а также представители Саудовской Аравии.

Тирелл Маласиа присоединился к «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года. За период пребывания в составе «красных дьяволов» он провёл в общей сложности 47 матчей во всех турнирах. За это время игрок не отметился результативными действиями. Согласно данным Transfermarkt, трансферная стоимость защитника оценивается в € 8 млн.

