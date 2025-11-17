«Был обычный день». Игрок «Динамо» Бабаев — о хет-трике в матче с «Крыльями Советов»

Нападающий московского «Динамо» Ульви Бабаев высказался о своей игре в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором столичный клуб обыграл самарские «Крылья Советов» со счётом 4:0. Форвард оформил в этой встрече хет-трик.

«Именно к этой игре я был полностью готов. Понимал, что с этой командой буду выходить в старте. Это был обычный день, ничего особенного. Просто выхожу — и не думая играю. Тюкава при первом голе дал мне хорошую передачу, почувствовал, что можно ударить из той зоны», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.