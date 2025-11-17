Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Германия — Словакия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Был обычный день». Игрок «Динамо» Бабаев — о хет-трике в матче с «Крыльями Советов»

«Был обычный день». Игрок «Динамо» Бабаев — о хет-трике в матче с «Крыльями Советов»
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Ульви Бабаев высказался о своей игре в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором столичный клуб обыграл самарские «Крылья Советов» со счётом 4:0. Форвард оформил в этой встрече хет-трик.

Fonbet Кубок России . Группа B. 6-й тур
22 октября 2025, среда. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Бабаев – 23'     2:0 Фомин – 60'     3:0 Бабаев – 72'     4:0 Бабаев – 78'    

«Именно к этой игре я был полностью готов. Понимал, что с этой командой буду выходить в старте. Это был обычный день, ничего особенного. Просто выхожу — и не думая играю. Тюкава при первом голе дал мне хорошую передачу, почувствовал, что можно ударить из той зоны», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
«Вижу себя в сборной России, но одного хет-трика мало». Открытие осени в «Динамо»
Эксклюзив
«Вижу себя в сборной России, но одного хет-трика мало». Открытие осени в «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android