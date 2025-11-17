«Был обычный день». Игрок «Динамо» Бабаев — о хет-трике в матче с «Крыльями Советов»
Поделиться
Нападающий московского «Динамо» Ульви Бабаев высказался о своей игре в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором столичный клуб обыграл самарские «Крылья Советов» со счётом 4:0. Форвард оформил в этой встрече хет-трик.
Fonbet Кубок России . Группа B. 6-й тур
22 октября 2025, среда. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Бабаев – 23' 2:0 Фомин – 60' 3:0 Бабаев – 72' 4:0 Бабаев – 78'
«Именно к этой игре я был полностью готов. Понимал, что с этой командой буду выходить в старте. Это был обычный день, ничего особенного. Просто выхожу — и не думая играю. Тюкава при первом голе дал мне хорошую передачу, почувствовал, что можно ударить из той зоны», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Материалы по теме
Комментарии
- 17 ноября 2025
-
17:06
-
16:53
-
16:51
-
16:50
-
16:49
-
16:35
-
16:31
-
16:25
-
16:21
-
16:17
-
16:12
-
16:10
-
15:57
-
15:56
-
15:55
-
15:43
-
15:40
-
15:30
-
15:22
-
15:22
-
15:20
-
15:10
-
15:04
-
14:56
-
14:45
-
14:41
-
14:38
-
14:30
-
14:11
-
14:05
-
14:05
-
13:52
-
13:36
-
13:33
-
13:27