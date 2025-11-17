Скидки
Германия — Словакия. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Игорь Семшов посоветовал «Спартаку» шесть тренерских кандидатур

Игорь Семшов посоветовал «Спартаку» шесть тренерских кандидатур
Комментарии

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов посоветовал московскому «Спартаку» кандидатов на пост главного тренера. Он выделил ветеранов клуба, которые в своё время играли за красно-белых или тренировали команду.

«Выступаю за наших, российских специалистов. За тех, которые знают, что такое «Спартак». Знают ауру команды. И тех, кто выступал за команду: Тихонов, Аленичев, Парфёнов, Юран, Шалимов, Черчесов», — сказал Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, 11 ноября «Спартак» официально объявил об отставке Деяна Станковича с поста главного тренера. На временной основе команду возглавил Вадим Романов.

