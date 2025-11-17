Игорь Семшов посоветовал «Спартаку» шесть тренерских кандидатур

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов посоветовал московскому «Спартаку» кандидатов на пост главного тренера. Он выделил ветеранов клуба, которые в своё время играли за красно-белых или тренировали команду.

«Выступаю за наших, российских специалистов. За тех, которые знают, что такое «Спартак». Знают ауру команды. И тех, кто выступал за команду: Тихонов, Аленичев, Парфёнов, Юран, Шалимов, Черчесов», — сказал Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, 11 ноября «Спартак» официально объявил об отставке Деяна Станковича с поста главного тренера. На временной основе команду возглавил Вадим Романов.