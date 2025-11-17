Скидки
«Реал» требует гарантий игровой практики для Эндрика у «Лиона», может быть пункт о штрафах

Аудио-версия:
Стали известны новые детали потенциального трансфера 19-летнего нападающего «Реала» Эндрика в «Лион» на правах аренды. Ранее сообщалось, что мадридский клуб согласился отпустить бразильского форварда во французскую команду до июня 2026 года, при этом опция выкупа не предусмотрена. Окружение игрока уже занимается поиском жилья во Франции. Об этом сообщает The Athletic.

Согласно данным источника, соглашение между клубами будет включать положения, касающиеся финансовой стороны аренды и игровой практики молодого нападающего. Мадридский «Реал» возьмёт на себя часть расходов по зарплате Эндрика.

Кроме того, в контракт будет интегрирован пункт о штрафных санкциях для «Лиона». Французский клуб обязуется выплатить определенную сумму «Реалу», если Эндрик не сыграет установленное количество матчей в стартовом составе. Этот пункт призван гарантировать, что игрок получит необходимую игровую практику.
В текущем сезоне Эндрик провёл всего один матч за «Реал», выйдя на замену на 79-й минуте в игре с «Валенсией» (4:0).

