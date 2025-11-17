Лепёхин: в «Спартаке» всегда давят на тренера — Станковича готовили к увольнению

Бывший российский футболист Константин Лепёхин прокомментировал уход Деяна Станковича из московского «Спартака».

«Я не был удивлён уходу Станковича из «Спартака». В «Спартаке» всегда начинается давление на тренера. Тут дело не в Станковиче, а в самом «Спартаке». Много говорят: «У «Зенита» больше болельщиков, у «Спартака» больше болельщиков!» Знаю, у «Спартака» огромное количество болельщиков по всей России и по миру ещё с советских времён осталось. И много болельщиков в высших эшелонах власти. В этих условиях тренеру очень тяжело работать.

Команда всегда на виду и на слуху. Пресса начинает оказывать давление на любого тренера «Спартака», у которого проходит неудачный матч. Со Станковичем то же самое было. В последний месяц очень много о нём писалось в прессе и говорилось по телевидению. У меня было подозрение, что готовят или Станковича, или «Спартак», или болельщиков к тому, что будут убирать Станковича», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.