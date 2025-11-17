В «Рубине» прокомментировали ситуацию с пострадавшей футболисткой академии клуба

Пресс-служба казанского «Рубина» прокомментировала ситуацию с пострадавшей футболисткой академии клуба. Ранее стало известно, что 11-летняя девочка получила тяжёлый перелом ноги, когда тренер в качестве наказания заставила её переносить футбольные ворота.

«ФК «Рубин» находится на связи с родителями пострадавшей девочки в результате перелома и будет помогать ей в восстановлении и реабилитации от травмы. Что касается тренера, Юлия Балыкова возглавляет женскую команду ФК «Рубин» среди девушек до 14 лет и официально является сотрудником клуба. В академии клуба никогда не практиковалось физическое наказание детей, это неприемлемо для педагогов и тренеров.

По факту происшествия в клубе проводится служебная проверка и выяснение всех обстоятельств случившегося. ФК «Рубин» после инцидента контактировал с мамой девочки с предложением урегулирования ситуации в досудебном порядке, стороны находятся в диалоге. ФК «Рубин» желает скорейшего выздоровления нашей воспитаннице и приложит все усилия для её скорейшего возвращения на поле», — сказано в заявлении «Рубина», которое было опубликовано в телеграм-канале пресс-службы клуба.