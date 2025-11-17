Игрок «Крыльев Советов» Бабкин высказался о серии клуба без побед в РПЛ

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Сергей Бабкин высказался о серии клуба без побед в Мир РПЛ. В последний раз самарцы побеждали в рамках Российской Премьер-Лиги в середине сентября, когда в матче 8-го тура «Крылья» обыграли «Сочи» 2:0.

— Насколько безвыигрышная серия «Крыльев» давит?

— На всех это давит. Понимаем всё это прекрасно. Болельщики недовольны — это тоже мы прекрасно понимаем, назад пути нет. Нужно стараться исправлять ситуацию. Казалось бы, что 1:1 с «Зенитом» — это неплохо, но по турнирной таблице всего лишь одно очко, — сказал Бабакин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.