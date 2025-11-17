Владислав Радимов обозначил проблему ЦСКА

Бывший футболист и тренер санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о московском ЦСКА. По мнению Радимова, у армейцев есть проблема в позиционных атаках.

«В начале сезона у ЦСКА появился новый тренер, поэтому пришлось перестраивать схему. Очень нравится футбол, который показывает команда Фабио Челестини, молодые ребята, хорошие скорости. Но есть одна проблема — позиционные атаки. В этом плане межсезонье пойдёт команде на пользу. Нужно отработать моменты, которые помогут вскрывать оборонительные порядки соперников», — заявил Радимов в эфире «Матч ТВ».

После первого круга первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», набравший 33 очка. На втором месте располагается ЦСКА (33), тройку лидеров замыкает «Зенит» (30).