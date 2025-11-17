Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Германия — Словакия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» Кс — «Родина»: текстовая трансляция игры 19-го тура Первой лиги начнётся в 19:30

«Спартак» Кс — «Родина»: текстовая трансляция игры 19-го тура Первой лиги начнётся в 19:30
Комментарии

Сегодня, 17 ноября, состоится заключительный матч 19-го тура Лиги Pari, в котором встретятся костромской «Спартак» и московская «Родина». Игра пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра встречи выступит Юрий Карпов из Петразводска. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Россия — Лига PARI . 19-й тур
17 ноября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Спартак Кс
Кострома
Не начался
Родина
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Родина» занимает четвёртое место в Первой лиге с 31 очком после 18 проведённых матчей. Костромской «Спартак» располагается на третьей строчке, у команды 33 набранных очка. Лидирует в чемпионате воронежский «Факел», в активе которого 42 очка после 19 встреч.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Огненный футбол на зависть РПЛ! Топы Первой лиги забили пять, а победил «Факел». Видео
Видео
Огненный футбол на зависть РПЛ! Топы Первой лиги забили пять, а победил «Факел». Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android