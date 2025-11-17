«Спартак» Кс — «Родина»: текстовая трансляция игры 19-го тура Первой лиги начнётся в 19:30

Сегодня, 17 ноября, состоится заключительный матч 19-го тура Лиги Pari, в котором встретятся костромской «Спартак» и московская «Родина». Игра пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра встречи выступит Юрий Карпов из Петразводска. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Родина» занимает четвёртое место в Первой лиге с 31 очком после 18 проведённых матчей. Костромской «Спартак» располагается на третьей строчке, у команды 33 набранных очка. Лидирует в чемпионате воронежский «Факел», в активе которого 42 очка после 19 встреч.