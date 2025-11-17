Скидки
«Барселона» анонсировала первый за 2,5 года матч на «Камп Ноу»

«Барселона» проведёт матч 13-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком» из Бильбао на реконструированном «Спотифай Камп Ноу». Об этом клуб сообщил в своём аккаунте в соцсети X. Встреча пройдёт в субботу, 22 ноября.

22 ноября 2025, суббота. 18:15 МСК
В последний раз «Барселона» проводила матч на «Спотифай Камп Ноу» 28 мая 2023 года, обыграв «Мальорку» (3:0) в 37-м туре чемпионата Испании.

Напомним, в конце июня сине-гранатовые официально объявили, что вернутся на родной стадион 10 августа 2025 года. «Камп Ноу» закрылся на реконструкцию летом 2023 года. Но в начале нынешнего сезона каталонский клуб проводил домашние матчи на стадионе «Олимпик Льюис Компанис», так как не получил лицензию на эксплуатацию спортивной арены.

«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании после 12 туров. В активе каталонцев 28 очков в 12 встречах. Сине-гранатовые отстают от лидирующего мадридского «Реала» на три очка.

