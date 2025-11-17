Игрок «Динамо» Бабаев: я показал, что умею играть в футбол

Нападающий московского «Динамо» Ульви Бабаев высказался о статистике своих выступлений за московский клуб. В нынешнем розыгрыше Фонбет Кубка России футболист с четырьмя голами в пяти матчах является лучшим бомбардиром бело-голубых в текущем розыгрыше данного турнира.

«Пусть ожидают. Я просто буду показывать свой уровень. Меня это не удивляет. Я показал то, что умею играть в футбол. Особо ничего не поменялось. Просто продолжаю делать свою работу. Ощущается, что стало больше внимания, но что-то извне я особо не беру в футбол», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.