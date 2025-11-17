Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Германия — Словакия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Динамо» Бабаев: я показал, что умею играть в футбол

Игрок «Динамо» Бабаев: я показал, что умею играть в футбол
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Ульви Бабаев высказался о статистике своих выступлений за московский клуб. В нынешнем розыгрыше Фонбет Кубка России футболист с четырьмя голами в пяти матчах является лучшим бомбардиром бело-голубых в текущем розыгрыше данного турнира.

«Пусть ожидают. Я просто буду показывать свой уровень. Меня это не удивляет. Я показал то, что умею играть в футбол. Особо ничего не поменялось. Просто продолжаю делать свою работу. Ощущается, что стало больше внимания, но что-то извне я особо не беру в футбол», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Был обычный день». Игрок «Динамо» Бабаев — о хет-трике в матче с «Крыльями Советов»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android