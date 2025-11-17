Ульви Бабаев: есть цель попасть в первую сборную России

Нападающий московского «Динамо» и молодёжной сборной России Ульви Бабаев сообщил, что хотел бы выступать за основную российскую национальную команду.

«100% имеется цель попасть в основную сборную. Большое желание там оказаться. Остаётся только получать игровое время от Валерия Георгиевича и воспользоваться шансами, которые мне предоставляют», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее в СМИ появились слухи, что 21-летний нападающий московского «Динамо» Бабаев попал в сферу интересов «Спартака». Действующий контракт футболиста с бело-голубыми рассчитан до следующего лета.