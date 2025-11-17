Скидки
Германия — Словакия. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Это вообще ни о чём!» Желудков раскритиковал игру сборной России в матче с Чили

«Это вообще ни о чём!» Желудков раскритиковал игру сборной России в матче с Чили
Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Юрий Желудков оценил уровень игры сборной России в товарищеском матче с командой Чили (0:2).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 2
Чили
0:1 Тапия – 37'     0:2 Бреретон Диас – 76'    

«Что там говорить? Сборная играла непонятно с кем. 10 матчей сыграли — набирают по 30 человек, основного состава нет, моментов в матчах нет. Какая игра? Обыграют какую-нибудь Гваделупу или Кубу, по 10 мячей забивают. А если соперник более или менее — без моментов. Что это за футбол? Это вообще ни о чём! У нас с Чили были моменты? Ни одного. Хотя рассказывают, что здорово играли. Что здорового-то? Где моменты?

Один раз в перекладину попали — и всё. Один удар по воротам — и больше ничего. Непонятно, какой состав играет: один состав на одну игру, второй — на другую. Наигрывайте состав какой-то. Всё равно когда-то будут играть с нормальными командами и в отборочных турнирах через год—два. У нас сборной нет. Что это за команда, если по три человека туда-сюда ездят?» — сказал Желудков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Новости. Футбол
