Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Германия — Словакия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Уже на улицу тяжело выходить, страшно». Игрок ЦСКА Дивеев — о попытке похищения Мостового

«Уже на улицу тяжело выходить, страшно». Игрок ЦСКА Дивеев — о попытке похищения Мостового
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев отреагировал на новость о попытке похищения нападающего «Зенита» Андрея Мостового.

— Важная тема — безопасность. Недавно чуть не похитили Андрея Мостового из «Зенита». Как человек более крупного телосложения сталкивался ли с таким?
— Знаете, тут не влияет, какой я — крепкий, не крепкий, здоровый, не здоровый. Иногда не знаешь, что у людей в голове творится. Просто достанет нож, пырнёт — и что я сделаю? Хоть здоровый, хоть… Без разницы. Я был в шоке от этой новости.

— Какой была первая реакция?
— Просто обалдел. Уже на улицу тяжело выходить, страшно, потому что есть такие люди. И ты должен соблюдать дистанцию просто с каждым человеком, с которым стоишь и разговариваешь. Или просто фотографируешься.

— Было ли у тебя подобное в жизни?
— Нет, ни разу не было.

— Многие заговорили, что после такого спортсменов нужно дополнительно охранять.
— Да нет, что мы, теперь должны ходить и бояться? Нет. Произошёл такой случай, просто ты делаешь выводы. Больше будешь соблюдать дистанцию — и всё, — приводит слова Дивеева «Спорт-экспресс».

Материалы по теме
«Шок, что такое может быть в наше время». Мостовой из «Зенита» заговорил после нападения
«Шок, что такое может быть в наше время». Мостовой из «Зенита» заговорил после нападения
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android