«Уже на улицу тяжело выходить, страшно». Игрок ЦСКА Дивеев — о попытке похищения Мостового

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев отреагировал на новость о попытке похищения нападающего «Зенита» Андрея Мостового.

— Важная тема — безопасность. Недавно чуть не похитили Андрея Мостового из «Зенита». Как человек более крупного телосложения сталкивался ли с таким?

— Знаете, тут не влияет, какой я — крепкий, не крепкий, здоровый, не здоровый. Иногда не знаешь, что у людей в голове творится. Просто достанет нож, пырнёт — и что я сделаю? Хоть здоровый, хоть… Без разницы. Я был в шоке от этой новости.

— Какой была первая реакция?

— Просто обалдел. Уже на улицу тяжело выходить, страшно, потому что есть такие люди. И ты должен соблюдать дистанцию просто с каждым человеком, с которым стоишь и разговариваешь. Или просто фотографируешься.

— Было ли у тебя подобное в жизни?

— Нет, ни разу не было.

— Многие заговорили, что после такого спортсменов нужно дополнительно охранять.

— Да нет, что мы, теперь должны ходить и бояться? Нет. Произошёл такой случай, просто ты делаешь выводы. Больше будешь соблюдать дистанцию — и всё, — приводит слова Дивеева «Спорт-экспресс».