Полузащитник сборной России Головин: пытаюсь делиться своим опытом с молодыми игроками

29-летний полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин поделился мнением о значимости статуса ролевой модели для молодых футболистов.

«Понимаю, что молодые игроки могут смотреть матчи с моим участием. Нужно всегда показывать только хороший пример. Тем более даже в сборной России сейчас играют молодые пацаны. Помню себя, когда был молодым и только пришёл в сборную… Всегда смотрел на старших. Теперь уже пытаюсь делиться своим опытом», — приводит слова Головина «Советский спорт».

Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года. За этот период полузащитник принял участие в 241 матче во всех турнирах, в которых отметился 36 голами и 40 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

Полузащитник «Монако» дебютировал в национальной команде 7 июня 2015 года в товарищеской игре с Беларусью (4:2). Всего на его счету восемь голов и 14 результативных передач в 50 матчах за сборную.

Вратарь сборной Чили Вигоро назвал Головина лучшим игроком сборной России
