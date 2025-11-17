Скидки
Германия — Словакия. Прямая трансляция
Юрий Желудков рассказал, кто является основным претендентом на чемпионство в РПЛ

Комментарии

Ветеран «Зенита» Юрий Желудков назвал фаворита нынешнего сезона Мир Российской Премьер-Лиги.

«Отстоять чемпионство тяжелее, чем завоевать. «Краснодар» сейчас неплохо играет. Он основной претендент на чемпионство в РПЛ», — сказал Желудков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

После 15 туров первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар» с 33 очками. На второй строчке располагается столичный ЦСКА, также набравший 33 очка. Замыкает тройку лидеров «Зенит» (30).

Напомним, «быки» становились победителями чемпионата России в сезоне-2024/2025, на одно очко обогнав «Зенит».

